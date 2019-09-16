Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ

Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда.

По словам собеседника агентства, Мельниченко признан виновным по статье 319 УК России(«Оскорбление представителя власти»).

29 мая Мельниченко оштрафовали на 12 тысяч рублей за нарушение правил проведения митинга. Мужчина рассказал изданию «ОВД-Инфо», что он не участвовал в акции, а просто стоял рядом. По его словам, 18 мая сотрудники полиции составили на него протокол, указав его как участника протеста, и требовали признаться в матерной ругани в ходе акции.

Ранее, в июне, суд оштрафовал на 20 тысяч рублей жительницу Екатеринбурга Анну Балдину, признанную виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия. До этого 30 активистов отправили под административный арест на срок от 2 до 15 дней.

В мае в центре Екатеринбурга у стройпрощадки в течение недели походили протесты против появления собора Святой Екатерины в сквере. Горожане валили забор, прорывались на охраняемую территорию с требованием сохранить сквер, вступали в конфликты с охранниками и силовиками. После этих событий и реакции президента Владимира Путина, который указал на важность считаться с мнением населения, областные власти согласились провести соцопрос о месте под строительство храма.

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