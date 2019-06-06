Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
США начали активно вкладывать деньги в Россию
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации
Сотрудникам «Роскосмоса» ограничили выезд за границу после побега топ-менеджера
В аэропорту Шереметьево задержан министр Иркутской области
Спикер Конгресса США захотела увидеть Трампа в тюрьме
В России нашли способ удержать рост цен на бензин
Парламент Японии призвал предлагавшего отвоевать Курилы политика уйти в отставку
Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу
Новости партнеров

Опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге

Перейти в «Мою Ленту»

Из 61 площадки для строительства храма святой Великомученицы Екатерины жители Екатеринбурга выбрали 13 наиболее подходящих. Полный список опубликован на сайте городской администрации.

В числе наиболее популярных предложений оказались бывшее расположение «Храма на воде», место снесенной телебашни, пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, площадь Труда, Зеленая роща, Площадь 1905 года, акватории и пустырь за Макаровским мостом, заброшенная больница на улице 8 Марта, каток и парковка у башни «Исеть», бывший приборостроительный завод на улице Горького, а также сквер у Драмтеатра, где недавно происходили акции протеста против постройки этого храма.

За период с 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 предложений. В дальнейшем состоится экспертное обсуждение и общегородское рейтинговое голосование, на котором горожане окончательно выберут место для строительства.

В середине мая у стройпрощадки в центре Екатеринбурга неделю походили протесты против возведения собора в сквере. Горожане валили забор, прорывались на охраняемую территорию и оказывали сопротивление охранниками и силовиками. Было задержано около 100 участников акций, 30 из них были арестованы на сроки от двух до 15 суток. Организатор протеста оштрафована на 20 тысяч рублей за несогласование мероприятия с чиновниками. Одного из протестующих собрались судить за оскорбление полицейского.

После того как президент Владимир Путин указал на важность учитывать мнение населения, региональные власти согласились провести опрос о месте под строительство.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Участника акции против храма в Екатеринбурге засудят за оскорбление полицейского
В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма
Жителям Екатеринбурга предложили 47 новых мест для строительства храма и сквер
Другие материалы рубрики
Россия00:01 4 июня

«Лазили по трупам, искали своих детей»

Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
03:41Сегодня

Обстрелянные на учениях бывшие солдаты потребовали компенсации у Минобороны

10:28 2 июня

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске снова увеличилось

20:19 5 июня

Россиянин в суде избежал наказания за картину «Сдирание кожи с продажного судьи»

Россия10:12 5 июня

«Секта — как материнская среда»

Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
20:45 5 июня

Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь

19:32 5 июня

Ученые заявили о пробуждении мощного вулкана на Камчатке и вспомнили Помпеи

02:55 2 июня

Власти Дзержинска назвали сумму компенсации пострадавшим после взрывов

Россия00:0424 мая

«Циничный, двуличный, апатичный»

Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
20:07 5 июня

В Москве поймали бегавшего за людьми мужчину с ножом

18:04 5 июня

Жириновский призвал вернуть право на огнестрельное оружие

01:50 1 июня

В России отменили роуминг

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
«Секта — как материнская среда»
Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Обстрелянные на учениях бывшие солдаты потребовали компенсации у Минобороны
Опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге
Россиянин в суде избежал наказания за картину «Сдирание кожи с продажного судьи»
Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь
Все материалы
Мир
«Это нежеланные и ненужные дети»
 
В Москве не посчитали переговоры с террористами ударом по репутации
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой
Россия и Китай призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы
Трамп обвинил Россию и Китай в загрязнении природы
В Евросоюзе одобрили санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
На Украине поведали о причине сложных отношений Москвы и Киева
Стали известны подробности переговоров контактной группы по Донбассу
Российский корабль случайно попал в территориальные воды Украины
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Зеленский дословно повторил речь Порошенко об империализме России
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Четверть века в авангарде
В «Роснефти» прошло ежегодное общее собрание акционеров
Водка потеряла былую популярность у россиян
США начали активно вкладывать деньги в Россию
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики
Россия нашла способ обратить торговую войну США и Китая в свою пользу
Десятки тысяч самозанятых вышли из тени
Все материалы
Силовые структуры
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ попал на видео
Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ
Задержанного ФСБ начальника научного центра обвинили в госизмене
Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала
Все материалы
Наука и техника
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Названа причина древней смертоносной эпидемии
Российская «Мертвая рука» ослабнет
Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину
Российский «Корнет» превзошел западный Trophy
Все материалы
Спорт
«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»
На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
Украинский футболист оправдался за поддержку российских спортсменов
Роналду забил за сборную впервые за год и вывел Португалию в финал Лиги наций
Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
На Украине фанаты избили футбольного судью
Буффон ушел из ПСЖ
Все материалы
Культура
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»
Звезда «Рассказа служанки» о стране, где женщины бесправны и обречены на роль секс-рабынь
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
Смерть Бари Алибасова опровергли
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Трамп разругался с голливудской актрисой и назвал ее психопаткой
Актер Садальский назвал виновного в отравлении Алибасова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу
Американский ведущий сравнил храм Василия Блаженного с заводом по выпуску дилдо
Телеведущая вышла в эфир после операции на мозге и поделилась ощущениями
Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике
Все материалы
Ценности
Синяя вода
Джинсы десятилетиями отравляли природу. Но есть способ это исправить
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Студентка придумала наряды для инвалидов и прославилась
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов
Все материалы
Из жизни
«Меня постоянно трясло от боли»
Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Работник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра
Медик побил колбасой пациента, обозвал его пьяницей и попал на видео
Все материалы
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Стала известна цена первого российского Haval
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
На рынке жилья заметили ажиотаж
Московское жилье стало менее доступным для долларовых миллионеров
В России запустят «пожарную» ипотеку
Россияне разлюбили захламлять свои балконы
Все материалы