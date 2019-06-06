Опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге

Из 61 площадки для строительства храма святой Великомученицы Екатерины жители Екатеринбурга выбрали 13 наиболее подходящих. Полный список опубликован на сайте городской администрации.

В числе наиболее популярных предложений оказались бывшее расположение «Храма на воде», место снесенной телебашни, пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, площадь Труда, Зеленая роща, Площадь 1905 года, акватории и пустырь за Макаровским мостом, заброшенная больница на улице 8 Марта, каток и парковка у башни «Исеть», бывший приборостроительный завод на улице Горького, а также сквер у Драмтеатра, где недавно происходили акции протеста против постройки этого храма.

За период с 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 предложений. В дальнейшем состоится экспертное обсуждение и общегородское рейтинговое голосование, на котором горожане окончательно выберут место для строительства.

В середине мая у стройпрощадки в центре Екатеринбурга неделю походили протесты против возведения собора в сквере. Горожане валили забор, прорывались на охраняемую территорию и оказывали сопротивление охранниками и силовиками. Было задержано около 100 участников акций, 30 из них были арестованы на сроки от двух до 15 суток. Организатор протеста оштрафована на 20 тысяч рублей за несогласование мероприятия с чиновниками. Одного из протестующих собрались судить за оскорбление полицейского.

После того как президент Владимир Путин указал на важность учитывать мнение населения, региональные власти согласились провести опрос о месте под строительство.

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