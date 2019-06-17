Соловьев похвалился вкладом в появление таблички «Город бесов» в Екатеринбурге

Телеведущий Владимир Соловьев заявил «Национальной службе новостей», что в появлении на въезде в Екатеринбург таблички «Город бесов» есть и его заслуга.

«Попал в цель. Значит, дал точную характеристику ряду граждан», — отметил он.

По словам ведущего, об этом можно судить по тому, что его выражение пошло в народ. «Ведь не весь же город, правильно? Но бесы в нем есть», — пояснил Соловьев.

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Он подчеркнул, что Екатеринбургу «надо побороться за себя», как и каждому человеку необходимо бороться со своими бесами. При этом ведущий является противником подобных акций, так как ГИБДД строго регулирует знаки дорожного движения и надписи.

Однако Соловьев заметил, что знак «Город бесов» — повод для жителей задуматься о более важных проблемах. «Екатеринбургу вообще стоит задуматься, почему в течение девяти лет город никак не может найти место для кафедрального храма», — заключил он.

Утром 17 июня на въезде в Екатеринбург заметили табличку «Город бесов». Соловьев неоднократно называл бесами противников строительства храма на месте городского сквера.

Позднее ГИБДД демонтировала вывеску, которая была выполнена в том же стиле, что и указатель с названием города. Авторы таблички неизвестны.

Протесты против стройки храма в районе сквера в Екатеринбурге начались 13 мая и длились неделю. Акция протеста сопровождалась столкновениями с охранниками и силовиками, а также задержаниями протестующих. 16 июня местная епархия РПЦ отказалась от планов возвести храм именно на планируемом ранее месте.

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