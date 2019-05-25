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Обещавший дать леща Соловьеву активист рассказал об их встрече

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Активист Антон Дербенев, который пообещал ударить телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего бесами противников храма в Екатеринбурге, заявил, что у них состоялся «очень серьезный диалог». Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в субботу, 25 мая.

По его словам, он добился своей цели, не нанеся оппоненту ни одного удара. «Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные», — объяснил Дербенев.

Он подчеркнул, что встреча началась с рукопожатия, и «никто не хотел эскалации конфликта». Активист отметил и тот факт, что Соловьев его «принял», несмотря на то, что они «разные фигуры по масштабу».

В ходе разговора, по словам Дербенева, Соловьев объяснил, кого именно считает бесами в ситуации в Екатеринбурге. «В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами», — отметил собеседник радиостанции.

Также Дербенев сообщил, что в ходе встречи, которая прошла в одном из московских ресторанов на Садовом кольце, он выпил кружку пива, а Соловьев пил китайский чай, «потому что у него какая-то 16-часовая диета».

Дербенев также сказал, что через две недели они договорились встретиться повторно, но уже в Екатеринбурге. По его словам, напоследок они обменялись телефонами и пожали друг другу руки. Активист добавил, что намерен все же «подарить этого самого леща» оппоненту.

Ранее 25 мая о встрече с активистом рассказал и сам Соловьев. По его мнению, встреча прошла спокойно, рукоприкладства не было.

Конфликт телеведущего и активиста произошел после того, как 16 мая в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» Соловьев назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. В ответ Дербенев заявил, что готов приехать в Москву и выдать телеведущему «по зубам крепкого уральского леща».

Стихийный митинг против возведения храма на месте сквера в Екатеринбурге начался 13 мая. Активисты требовали сохранения зеленой зоны в центре города. Позже президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди екатеринбуржцев. В результате 74 процента опрошенных выступили против строительства объекта.

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