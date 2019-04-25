«Ельцин-центр» эвакуировали после угрозы активистов сорвать ток-шоу про ЛГБТ

В Екатеринбурге «Ельцин-центр» эвакуировали в связи с сигналом о минировании. Это произошло после выступления религиозных активистов движения «Сорок сороков» с угрозами сорвать запланированное там мероприятие на тему ЛГБТ, сообщает Ura.ru.
По информации издания, посетителей «Ельцин-центра» попросили покинуть здание спустя несколько минут после начала дискуссии «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» с участием представителей ЛГБТ-сообщества. До объявления пожарной тревоги выступить с короткими заявлениями успели юрист ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Анна Плюснина и екатеринбургский журналист Семен Чирков.
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявлял радиостанции «Говорит Москва», что подобные мероприятия не должны проводиться на больших площадках. «Если это для узкого круга обсуждается, пускай они собираются где-то узким кругом. Не надо это рекламировать и привлекать к этому внимание», — сказал он.
Колесников также поддержал активистов движения «Сорок сороков», которые хотели провести пикет у «Ельцин-центра» и угрожали сорвать мероприятие.
Дискуссия была запланирована в рамках ток-шоу «Бай-бай, стигма». В анонсе мероприятия говорилось, что принять участие в дискуссии смогут только лица старше 18 лет.