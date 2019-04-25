«Ельцин-центр» эвакуировали после угрозы активистов сорвать ток-шоу про ЛГБТ

В Екатеринбурге «Ельцин-центр» эвакуировали в связи с сигналом о минировании. Это произошло после выступления религиозных активистов движения «Сорок сороков» с угрозами сорвать запланированное там мероприятие на тему ЛГБТ, сообщает Ura.ru.

По информации издания, посетителей «Ельцин-центра» попросили покинуть здание спустя несколько минут после начала дискуссии «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» с участием представителей ЛГБТ-сообщества. До объявления пожарной тревоги выступить с короткими заявлениями успели юрист ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Анна Плюснина и екатеринбургский журналист Семен Чирков.

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Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявлял радиостанции «Говорит Москва», что подобные мероприятия не должны проводиться на больших площадках. «Если это для узкого круга обсуждается, пускай они собираются где-то узким кругом. Не надо это рекламировать и привлекать к этому внимание», — сказал он.

Колесников также поддержал активистов движения «Сорок сороков», которые хотели провести пикет у «Ельцин-центра» и угрожали сорвать мероприятие.

Дискуссия была запланирована в рамках ток-шоу «Бай-бай, стигма». В анонсе мероприятия говорилось, что принять участие в дискуссии смогут только лица старше 18 лет.

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