Российские чиновники согласовали гей-парад «на всякий пожарный» и пожалели

Администрация города Богучар (Воронежская область) не подтвердила информацию о проведении гей-парада 7 марта, о котором говорилось в ранее опубликованном документе в Telegram-канале Baza. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Появившийся в интернете документ о проведении акции в Богучаре датирован 22 февраля. В нем прописан маршрут шествия, цель которого — «привлечение внимания общества и власти к проблемам соблюдения прав лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств». На бумаге стоит подпись мэра города Ивана Нежельского.

В пресс-службе администрации города изданию отметили, что данные о согласовании гей-парада не соответствуют действительности. Позже глава города пояснил, что документ был направлен руководству пожарной части «на всякий пожарный случай» и «для внутреннего пользования».

По факту утечки будет проведено внутреннее расследование.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России. Согласно решению ЕСПЧ, Москва нарушила статьи 13 и 14 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, несколько раз подряд запретив фигурантам по делу «Алексеев и другие против России» провести ЛГБТ-акции в разных городах.

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