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10:57, 16 июля 2026Путешествия

В Европе начали склонять направляющихся в Россию туристов к сотрудничеству с полицией

Польша и Эстония начали склонять направляющихся в Россию туристов к сотрудничеству
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Европе начали склонять направляющихся в Россию туристов к сотрудничеству с полицией — речь идет об Эстонии и Польше. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Так, несколько путешественников признались, что на границе с РФ некоторых мужчин принуждали подписать документы о сотрудничестве с польской и эстонской полицией в случае «агрессии России» в адрес этих стран.

Кроме того, Польша и Эстония максимально усложнили прохождение границы с Россией для европейцев — меньше всего щадят мужчин, в некотором случае допрос длится до пяти часов. Расспрашивают о целях поездки, мотивах, сроках, также проверяют телефоны. Сообщается, что пограничники надеются найти доказательства причастности к пророссийской деятельности на территории Евросоюза.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе запретили продавать туристические поездки в Россию. В рамках санкций компании не имеют права даже демонстрировать плакаты, рекламирующие подобные туристические поездки.

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