СК отреагировал на убийство главного инженера Запорожской АЭС

СК России возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства дроном инженера Запорожской АЭС

Уголовное дело о теракте возбудили из-за гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции (АЭС) и его водителя в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, 15 июля в Энергодаре ВСУ атаковали гражданскую машину дроном. В автомобиле на пассажирских местах находились главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и еще один работник станции. Водитель и инженер не выжили, второй пассажир пострадал.

Руководство ЗАЭС заявило, что убийство Яковлева является посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Подчеркивалось, что инженер отвечал за безопасность эксплуатации станции.