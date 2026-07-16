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Силовые структуры
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10:56, 16 июля 2026Силовые структуры

СК отреагировал на убийство главного инженера Запорожской АЭС

СК России возбудил уголовное дело о теракте из-за убийства дроном инженера Запорожской АЭС
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Уголовное дело о теракте возбудили из-за гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции (АЭС) и его водителя в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, 15 июля в Энергодаре ВСУ атаковали гражданскую машину дроном. В автомобиле на пассажирских местах находились главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и еще один работник станции. Водитель и инженер не выжили, второй пассажир пострадал.

Руководство ЗАЭС заявило, что убийство Яковлева является посягательством на принцип безопасности ядерных объектов. Подчеркивалось, что инженер отвечал за безопасность эксплуатации станции.

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