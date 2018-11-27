ЕСПЧ признал право россиян на гей-парады

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на проведение гей-парадов в России, сказано в пресс-релизе на сайте суда.

Согласно решению ЕСПЧ, Москва нарушила несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека в отношении семи истцов по делу «Алексеев и другие против России», которые с 2009-го по 2014 год подавали заявления на проведение ЛГБТ-акций в разных городах, но постоянно получали отказы, которые российских суды признавали законными. Страсбург пришел к выводу, что таким образом эти люди подверглись дискриминации (статья 14 Конвенции), им было отказано в правах на свободу собраний (статья 11) и на эффективное средство правовой защиты (статья 13). Отказы в проведении мероприятий не могут быть оправданы опасениями за общественный порядок, решил ЕСПЧ.

Заявители не получили денежных компенсаций. По мнению суда, признание нарушения их прав — достаточная компенсация морального ущерба.

В 2010 году ЕСПЧ уже принимал аналогичное решение по делу «Алексеев против России», которое касалось отказов в проведении гей-парадов в 2006-2008 годах.

В начале ноября ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал в администрацию Нового Уренгоя уведомления о проведении в городе нескольких гей-парадов и митингов. Одно из шествий будет посвящено превращению города в российскую гей-столицу и центр международного гей-туризма. Новый Уренгой стал 311–м городом России, где поданы уведомления о проведении ЛГБТ-митингов.

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