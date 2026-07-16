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10:59, 16 июля 2026Экономика

Одна страна запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив

Bloomberg: Индия запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Индия запретила своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти страны обратились к судовладельцам и кадровым агентствам с просьбой прекратить отправку моряков страны на судах, проходящих через транспортную артерию в страны Персидского залива, до особого распоряжения. Представители Главного управления судоходства называют причиной сохраняющуюся угрозу безопасности после недавних атак на коммерческие суда.

По оценкам торговой ассоциации BIMCO и Международной палаты судоходства, на торговых судах работают более 310 тысяч индийских моряков, что делает Индию вторым по величине поставщиком членов экипажа.

«Это невозможно обеспечить, поскольку большинство судов принадлежит иностранным компаниям и ходит под иностранными флагами, а Индия не имеет на них юрисдикции. В зоне боевых действий находятся тысячи индийских моряков, и их нельзя просто так высадить на берег», — заявил генеральный секретарь Союза моряков Индии Манодж Ядав.

Ранее Филиппины попросили кадровые агентства прекратить отправку своих граждан в Персидский залив, что усугубило нехватку персонала в отрасли.

После достигнутого в ходе переговоров США и Ирана временного перемирия в Ормузском проливе участились нападения на нефтяные супертанкеры. По данным Международной морской организации (IMO; морское ведомство ООН), за последний месяц целью пяти из девяти ракетных атак на торговые суда стали сверхкрупные танкеры, предназначенные для перевозки нефти. Эти транспортные средства, пояснили аналитики, перевозили большие партии ближневосточного сырья в разные регионы мира.

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