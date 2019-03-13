Актеров-подростков допросили после спектакля о гендерных стереотипах

Полиция Комсомольска-на-Амуре провела допрос несовершеннолетних учеников актерской школы из-за их участия в постановке «Голубые и розовые» без согласия родителей. Об этом сообщается на странице активистского театра-балагана «Мерак» во «ВКонтакте».

В сообществе театра сказано, что 11 марта полицейские пришли в школу к актерам и допросили их «без объяснения причин».

Как сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на режиссера театра Юлию Цветкову, подросткам по 13 и 15 лет. Им задавали вопросы о пропаганде ЛГБТ, театре и фестивале «Цвет Шафрана», для которого готовится постановка. Подростки пожаловались, что им было «некомфортно» во время беседы с полицейскими. 12 марта детей допросили снова, но уже в присутствии родителей.

По словам отца одного из допрошенных подростков, на беседу с несовершеннолетними актерами приходил сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Отец мальчика работает участковым. Он рассказал, что детей спрашивали об ЛГБТ и о том, что им говорила об этом Цветкова.

Как рассказала Цветкова «Комсомольской правде», спектакль «Розовые и голубые» посвящен стереотипам, которые навязывают детям, и не имеет никакого отношения к ЛГБТ. Название постановке дал 11-летний мальчик из труппы. По неподтвержденным данным издания, на Цветкову завели административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В управлении МВД по Комсомольску-на-Амуре изданию сообщили, что им поступила информация об организации, которая работает с детьми и подростками, нарушая закон. По ней назначена проверка.

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