Милонов встал грудью на защиту традиционных ценностей

В Санкт-Петербурге депутат Государственной думы Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», преградив вход на мероприятие своим телом. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

24 октября перед началом фестиваля парламентарий в сопровождении шестерых мужчин пришел к кинолофту «Москва», где должны были проходить показы, и преградил вход в здание, из-за чего гости не смогли попасть в зал. Организаторы вызвали полицию, в ответ на это Милонов также позвонил в правоохранительные органы и якобы сообщил о захвате заложников. На место прибыли спецслужбы с собаками для проведения проверки. Успевших зайти внутрь посетителей вывели, из-за длительной проверки показ пришлось отменить. Билетов лишилось около 400 человек.

Пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев заявил изданию «Росбалт», что ни о каком захвате заложников речи не было. По его словам, депутат проводил общественную инспекцию, в ходе которой заподозрил пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних и обратился в полицию. «Полиция вывела всех на улицу. Старт мероприятия был сорван. На наш взгляд, это хорошая традиция», — отметил Евстигнеев.

Он добавил, что будут подготовлены обращения в правоохранительные органы на предмет административных и уголовных нарушений. В частности, Милонов попросит проверить, была ли «вербовка агентов иностранцами».

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По словам сотрудников кинотеатра, депутат звонил в кинотеатр еще днем и требовал отменить показы. В противном случае он пообещал опорочить репутацию и представить заведение «рассадником гомосексуализма», однако работники не поддались на угрозы.

Милонов не в первый раз посещает ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Так, в 2015 году ему уже удавалось сорвать открытие мероприятия. Он не давал войти посетителям и требовал прекратить показ, так как он противоречит российскому законодательству.

Международный фестиваль «Бок о бок» проводится в Петербурге с 2008 года. Фильмы, которые на нем демонстрируются, раскрывают темы сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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