Депутат предложил нюхать людей в поисках геев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выработать собственные критерии для определения гомосексуальности. Об этом он заявил в эфире НСН.

Он прокомментировал статью в малайзийской газете Sinar Harian, в которой утверждается, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды. «Видимо, малайзийские гомосеки отличаются от российских. Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней», — заявил он.

Милонов предложил определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. «У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно», — поделился он своими наблюдениями.

В декабре 2017 года Милонов рассказал о верных способах распознать геев. «Например, кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты кидаешь в него камни, а он не тонет, значит, точно ведьма или гомик», — сказал парламентарий.

Депутат госдумы Милонов — известный гомофоб и ненавистник рэперов. И тех, и других он предлагает казнить.

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