Милонов отказался внимать советам Роспотребнадзора по выбору барбершопа

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что бородатым мужчинам не нужны советы Роспотребнадзора по выбору парикмахерских. Слова парламентария в четверг, 27 июля, передают «Известия».

«Хотелось бы верить, что Роспотребнадзор будет сам осуществлять эффективный мониторинг и выявлять плохие парикмахерские. Желательно требовать документы о квалификации от любого, кто там работает», — сказал депутат, комментируя перечень рекомендаций, выпущенный ведомством.

Мужчинам, по его словам, следует ходить в салоны красоты, где работают «нормальные традиционные многодетные цирюльники». «Если вы попали к какому-то гею, то не надо жаловаться», — подчеркнул Милонов.

Кроме того, он выразил мнение, что федеральная служба не желает замечать куда более опасные вещи, чем брадобреи. «Бороды оставьте, займитесь лучше Coca-Cola», — пояснил он.

Ранее в четверг Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для посетителей барбершопов. В частности, там содержится призыв обращать свое внимание на гигиену и на качество косметических средств. Также отмечалось, что при возникновении вопросов потребители вправе обратиться с жалобой в региональные управления федеральной службы.

Барбершоп — мужская парикмахерская, где каждый желающий может подстричься, побриться или привести в порядок бороду и усы.

