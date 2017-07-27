Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершопов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации посетителям мужских салонов красоты. На сайте федеральной службы опубликованы детали, на которые следует обращать внимание при пользовании услугами барбершопов.

Ведомство поясняет, что во время посещения барбершопов необходимо обратить внимание на соблюдение сотрудниками правил гигиены. В частности, мастерам предписывается мыть руки с мылом перед началом и после окончания обслуживания клиента, инструменты должны быть стерилизованы и продезинфицированы в бактерицидных излучателях или в специальных растворах, а удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться индивидуальной салфеткой или ватным тампоном. При этом допускается использование кисточек, но лишь при условии их дезинфекции после каждого клиента.

Вся косметика должна иметь сертификаты соответствия и перевод на русский язык, а также не быть просроченной.

Ведомство напоминает, что при возникновении вопросов потребители вправе обратиться с жалобой в региональные управления Роспотребнадзора.

