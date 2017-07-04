По Москве начали ездить барбершопы

В Москве запустили новый сервис — Boy Cut Barber Truck. Он представляет собой передвижной барбершоп. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

Автомобили превратили в передвижные парикмахерские. Там проведено электричество, есть розетки, а также специальная парикмахерская мойка с горячей водой. Посетителям предлагают модные стрижки. Всего в городе дейтсвует четыре таких барбершопа.

Фото: пресс-служба Boy Cut

Проект Boy Cut Barber Truck был запущен в 2013 году, он действует в нескольких городах России и ближнего зарубежья.

В середине июня 2017 года в московском отеле «Балчуг Кемпински» открылся первый в России барбершоп марки королевского британского двора Truefitt & Hill. В салоне представлены услуги «королевского бритья», массажа лица, стрижки, камуфляжа седины, моделирования бороды. Также в барбершопе можно приобрести косметику и парфюмерию бренда из девяти линий ароматов, включающих одеколоны, лосьоны, кремы для бритья и бальзамы.

