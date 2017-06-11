Matrix выпустил шампунь c фиолетовым пигментом для блондинок

Бренд-производитель средств по уходу за волосами Matrix выпустил коллекцию средств Total Results Brass Off. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 11 июня.

В состав серии входят шампунь, кондиционер, несмываемый уход и маска (последняя только для использования в салонах) с фиолетовым и синим пигментами для сохранения при мытье и поддержания оттенка окрашенных волос «Холодный блонд». Пигменты нейтрализуют нежелательные желтые тона, которые могут возникнуть при осветлении.

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В состав формул средств также входит витаминизированное масло, которое уменьшает ломкость волос. Коллекция подходит для блондинок с разными тонами волос: окрашенных (от темного до очень светлого), натуральных блондинок и женщин с седыми волосами.

Бренд Matrix основан в 1980 году супругами Арни и Сидель Миллер, профессиональными парикмахерами. Основная часть ассортимента марки предназначена для использования в парикмахерских салонах. Бренд входит в корпорацию L'Oreal.