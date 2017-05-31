Вставай, кудрявая!

Если зимой волосы страдают от пересушенного центральным отоплением воздуха, мороза и постоянного ношения теплых головных уборов, то летом им вредят УФ-излучение, загрязненный воздух мегаполиса и обезвоживание. К счастью, ученые разработали инновационные средства для борьбы с последствиями неприятных природных явлений, а эксперты дали «Ленте.ру» рекомендации по правильному использованию этих средств.

Вечная сушь

Для борьбы с вызванной ультрафиолетовым излучением и (если речь идет об отпуске в теплых краях) воздействием морской воды сухостью волос и связанными с ней повреждениями, которые приводят к тому, что волосы делаются ломкими и плохо расчесываются, эксперты предлагают самые разные средства. Их множество: от народных, вроде репейного масла, до инновационных масок и флюидов. Обычно маски применяются после очищения волос шампунем и кондиционером, а масло можно наносить и на сухие чистые волосы.

«У обладательниц волос комбинированного типа лето может спровоцировать увеличение жирности корней: ультрафиолетовые лучи и жара усиливают активность сальных желез, — утверждает Анастасия Ландер, эксперт компании Unilever. Основной подход к решению такой проблемы — регулярное использование балансирующего шампуня, в составе которого могут быть экстракты календулы, шалфея, грейпфрута и сорбенты, например уголь или глина. Снизить частоту использования традиционного шампуня или обойтись без лишнего мытья поможет хит-средство уже нескольких сезонов — сухой шампунь для волос. Он впитает излишки жира и поможет придать волосам дополнительный объем у корней».

Летний сухой ветер может вызывать электризацию волос, от которой они спутываются. Чтобы предотвратить эту проблему, рекомендуется использовать антистатический спрей. Они выпускаются на основе воды или жидкого распыляемого геля. Еще одна проблема, хорошо известная людям с сухими волосами, — секущиеся кончики. Если нет желания или возможности обрезать их, можно использовать специальный легкий воск, который скрепляет рассекшийся конец волоса. Им же можно пригладить распушившиеся волосы, чтобы придать прическе аккуратность.

Для питания сухих волос можно использовать масло — начиная от самого простого аптечного, касторового или репейного, по «бабушкиным рецептам», до специально разработанного для ухода за волосами, например, от Mоroccanoil. Его наносят от середины длины волос до кончиков. Тем, кому не нравится текстура масла, Анастасия Ландер рекомендует ухаживающую сыворотку для волос, напоминающую по текстуре легкий текучий крем. Она питает волосы и разглаживает их микроскопические чешуйки — кутикулу — без ущерба для объема прически. Можно также наносить масло до мытья волос, дать ему немного впитаться, а затем тщательно промыть волосы шампунем, нанести и смыть кондиционер.

Сухие шампуни Refresh It, Londa Professional, и Instant Fullness, Nioxin Фото: Londa Professional и Nioxin Сухой шампунь-спрей Instant Fullness придает волосам объем и регулирует выработку себума (кожного сала), а сухой шампунь Refresh It освежает прическу. 1 /6

Шампунь и кондиционер лучше выбирать после консультации со специалистом, поскольку сейчас все средства «узкоспециализированные»: есть варианты для сухих и жирных, тонких и плотных, обесцвеченных, окрашенных и натуральных волос, лечебные шампуни для борьбы с проблемами кожи головы, а также подходящие к ним кондиционеры.

Виктория Газарян, старший стилист центров красоты Legend New York, советует выбирать увлажняющие и питательные средства в зависимости от особенностей волос. «Если волосы тонкие — с масками нужно быть осторожнее, важнее сконцентрироваться на увлажнении, — советует она. — Рекомендую либо отдавать предпочтение увлажняющим кондиционерам или выбирать увлажняющие легкие маски. Для плотных густых волос важно более интенсивное питание: масла или несмываемые кондиционеры».

Чтобы избежать сухости волос, при сушке и укладке рекомендуется использовать специальные средства для термозащиты: хотя современные пены и спреи для укладки имеют термозащитные компоненты, лучше подстраховаться. Пример — несмываемый кондиционер с термозащитой Leave-in Conditioner от EVO. Также эксперты советуют летом покупать средства для волос с SPF-фактором, защищающим от ультрафиолета.

Возвратиться к корням

Многие проблемы трихологи (врачи-специалисты по волосам) и эксперты-парикмахеры связывают с состоянием кожи головы и сальных желез. «Чтобы правильно подобрать уход, важно оценивать не только состояние волос, но и состояние и чувствительность самой кожи головы, — считает Виктория Газарян. — Ни в коем случае нельзя ориентироваться только на волосы».

Даже если кожа головы здорова — нет ни вызывающего перхоть грибка, ни избыточного выделения себума (кожного сала) — следует регулярно выполнять несложные процедуры домашнего ухода. Например, эксперты рекомендуют каждый день на ночь или хотя бы каждые два-три дня массировать кожу головы со специальными укрепляющими сыворотками, которые питают волосы, улучшая их качество и стимулируя рост.

Также в домашних условиях рекомендуется пилинг кожи головы. Виктория Газарян советует делать его раз в полторы-две недели как мягкими средствами-эксфолиантами, так и средствами с твердыми частицами. «Чем больше очищаем, тем лучше и полнее волосяные фолликулы получают кислород и питание», — утверждает эксперт.

Все в салон

Домашний уход время от времени стоит дополнять профессиональными салонными процедурами. Виктория Газарян советует ампульный экспресс-уход Kevin.Murphy: «Мои любимые — ампулы Anti-Aging, они подходят сухим волосам, утратившим коллаген. Также в этой серии стоит отметить ампулы для увлажнения и для объема». Еще одна процедура в Legend New York — Tricobios 1-2-3 от La Biosthetique. Его основа — известное еще нашим бабушкам касторовое масло, которое заполняет пустоты в волосе, делая его упругим, эластичным и блестящим. Завершающая маска «запечатывает» масло в волос и создает органическую пленку вокруг него, надолго питая и защищая.

Для поврежденных и безжизненных волос у La Biosthetique также есть салонный уход. Его рекомендует Маша Мартышова, стилист-колорист бьюти-бара «ЦVЕТИ». По ее словам, процедура Ricibios ухаживает за кутикулой и питает волос. Полноценная процедура восстанавливающего ухода за волосами в салоне занимает час, экспресс-уход — 25 минут.

Средства ухода за волосами Sleek Hair, Richair Фото: Richair Коллекция для домашнего ухода за пористыми, поврежденными волосами содержит масла огуречника лекарственногои макадамии, льняное масло, витамин Е, пантенол, морской коллаген и соли Мертвого моря. 1 /9

Впрочем, в салоны приходят не только и даже не столько за профессиональным уходом, сколько за профессиональным окрашиванием волос. «Самая трендовая процедура в окрашивании этим летом — тонирование волос в яркие цвета, — комментирует Василий Михайлов, продюсер проекта ColBa Color Bar, топ-стилист Wella Professionals. — Особенно популярны среди всего многообразия оттенков лиловые и розовые тона или их смесь. Они отлично смотрятся практически в любом исполнении и очень красиво постепенно «смываются» с волос».

Чтобы замедлить вымывание цвета окрашенных волос, Анастасия Ландер рекомендует пользоваться спреем с SPF-фактором: «Это незаменимый помощник в сохранении яркости цвета окрашенных волос летом. Он убережет от выгорания и натуральный цвет волос». Виктория Газарян советует ухаживать за окрашенными волосами в домашних условиях средствами Kevin.Murphy. Продукты бренда подходят для окрашенных волос, поскольку не вымывают краситель. Светловолосым клиенткам эксперт советует обратить внимание на серию Plumping: она увлажняет и уплотняет волосы и подходит как натуральным блондинкам, так и для обесцвеченных волос.