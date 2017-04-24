Dove предложил средство для объема прически

Бренд Dove выпустил новые средства ухода за волосами — линию «Объем и восстановление» с комплексом Hydro-Lift, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Средство обеспечивает увлажнение волос и создание объема и гладкости даже в том случае, если волосы очень тонкие, сухие и ослабленные. В линию вошли шампунь и бальзам-кондиционер. «Комплекс Hydra-Lift содержит увлажняющие компоненты, а также компоненты, которые помогают восстановить внутреннюю структуру кератина и защитить ее извне. Ведь именно от состояния структуры кератина зависит упругость волос, их сопротивление механическим и термическим нагрузкам», — отметил эксперт по уходу за волосами бренда Dove Андрей Василевский.

Фото: пресс-служба Dove

Ранее средства ухода за сухими ослабленными волосами выпустила российская компания Natura Siberica в серии Natura Siberica & Alladale. В состав шампуня входят экстракты трав.