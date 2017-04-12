Shiseido научит защищаться от солнца в воде

Японская косметическая марка Shiseido представила новинку в линии солнцезащитных средств Shiseido Suncare — BB-крем-спорт, разработанный по технологии WetForce, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 12 апреля.

Крем обеспечивает защиту кожи от фотостарения даже при взаимодействии с водой или потом: степень защиты кожи повышается за счет ионно-минерального сенсора. Комплекс Profense CEL в составе крема содержит антивозрастной комплекс растительных ингредиентов. Он блокирует действие ферментов, которые активируются ультрафиолетовыми лучами и повреждают клетки и волокна кожи, вызывая сухость, морщины и пигментные пятна. Технология SuperVeil UV 360 позволяет средству равномерно распределяться по поверхности кожи, создавая «защитную вуаль».

Средство выпущено в трех оттенках: Light, Medium, Dark.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. В марте 2017-го марка запустила рекламную кампанию с участием российской топ-модели Саши Пивоваровой.