Саша Пивоварова станцевала в ролике марки Shiseido

Видео: Shiseido EMEA / YouTube

Российская топ-модель Саша Пивоварова снялась в рекламном ролике косметической марки Shiseido, режиссером которого стал британец Барнаби Ропер. Модель в лаконичной одежде с прической в японском стиле исполнила современный танец, по замыслу создателей ролика отразивший дух коллекции средств для ухода за кожей Bio-Performance LiftDynamic.

Барнаби Ропер — британский фотограф и мастер видео-арта, создатель роликов для Nike, Lancome, Chanel, Канье Уэста и Карла Лагерфельда.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. В 2016 году марка объявила о намерении к 2020 году запустить роботизированную фабрику по производству косметики.