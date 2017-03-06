DKNY открыл новую сторону соблазна с помощью аромата

Американская компания DKNY представила новый аромат — Be Tempted Eau So Blush. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. По словам производителей, этот парфюм «открывает новую сторону соблазна» за счет сочетания цветочных и древесных нот.

В нем сочетаются запахи розового грейпфрута, пиона, жасмина, красной смородины и кедрового дерева. Цены варьируются от 3800 до 6500 в зависимости от объема флакона.

Бренд DKNY основан американским дизайнером Донной Каран. Она руководила компанией до 2015 года, после чего отказалась от своего поста, чтобы посвятить свое время проекту Urban Zen.

Летом 2016 года концерн LVMH, которому принадлежал бренд DKNY, продал его компании G-III Apparel Group. Право на производство парфюмерии под маркой DKNY принадлежит американской компании Estee Lauder.