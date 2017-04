Корейцы предложили женщинам чистить кожу вулканической золой

Корейская лаборатория Imine разработала новые средства по уходу за кожей лица. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 апреля. В линейке I'm sorry for my skin появились две новинки. Речь идет о тканевых масках с глиной.

По словам представителей марки, эти маски очищают кожу, усиливают ее естественные защитные функции и сужают поры, регулируют выработку себума, а также производят антистресс-эффект.

Одна из масок — Green — кроме натуральной глины содержит бентонит, аминокислоты и экстракт водяного кресса. В состав тканевой маски с черной глиной (Black) входит экстракт стебля спаржи и кипрея Флейшера, а также вулканическая зола.

Mud Masks не смываются. Тканевая основа с глиняной пропиткой полностью высыхает за 20-40 минут, снимается и оставляет минимальное количество каолина. Новинки уже появились в продаже.