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16:26, 11 июня 2026Ценности

Названа модная замена туфлям на каблуках

Редакторы Who What Wear назвали балетки модной заменой туфлям на каблуках
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Редакторы Who What Wear назвали модную замену туфлям на каблуках на лето. Подборка опубликована на сайте издания.

В первую очередь обозреватели призвали читателей присмотреться к классическим балеткам, а также модели «Мэри Джейн» с ремешком на подъеме. Отмечается, что такая обувь представлена в ассортименте различных популярных брендов, среди которых в том числе Zara, Camper, Gimaguas и другие.

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Кроме того, трендовыми стали босоножки и туфли не низком каблуке kitten heel, которые являются более удобной альтернативой босоножкам на шпильке. Модной оказалась и обувь на танкетке, отметили авторы списка.

Актуальной стала и так называемая Jelly shoes («желейная» обувь) — летняя обувь из полупрозрачного, мягкого ПВХ или гибкого пластика ярких конфетных оттенков, часто с блестками.

В мае также была названа самая модная замена скинни-джинсам.

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