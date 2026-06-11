В багаже туристки из Таиланда обнаружили лягушек, гекконов и гуляш из змей

Bild: Туристку задержали в аэропорту Германии из-за лягушек, насекомых и змей в багаже

Туристка попыталась провезти в Германию экзотическую еду и лишилась ее в аэропорту. Об этом сообщило издание Bild.

8 июня таможенники воздушной гавани Дюссельдорфа задержали во время прохождения «зеленого коридора» пару путешественников, вернувшихся после отпуска в Таиланде. В багаже 62-летней жительницы Верне сотрудники безопасности обнаружили 3,2 килограмма лягушек, гекконов, насекомых, гуляш из змей, а также почти двенадцать килограммов фруктов и овощей. Немцы заявили, что покупали всю продукцию не ради коммерческой реализации, а для личного употребления.

Отмечается, что пара не нарушила запрет на ввоз охраняемых видов дикой природы. Однако привозить продукты животного происхождения в Германию в багаже строго запрещено. Всю тайскую еду у туристов изъяли и уничтожили.

Ранее туристка вернулась из отпуска в Германии с 55 чемоданами и сбила с толку пограничников. Жительница Швейцарии объяснила, что брала в отпуск только личный багаж.