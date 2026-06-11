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16:31, 11 июня 2026Экономика

Уезжающим в отпуск назвали способы сохранить домашние растения

Агроном Тихонова посоветовала при отъезде из дома поставить цветы в таз на мокрую губку
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Steklo / Shutterstock / Fotodom

Эксперты назвали россиянам способы сохранить домашние растения в случае отъезда из дома на срок от пары недель. Об этом пишет 360.ru.

Флорист Елизавета Ястова отметила, что перед отпуском цветы нужно обильно полить, также можно устроить им горячий душ. Растения следует убрать с солнечных мест в более притененные — так будет меньше испаряться жидкости. «И если растение любит пить, любит воду, то есть специальные устройства, которые позволят растению поддерживать влажность — автополив», — посоветовала Ястова.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала, что горшки с цветами можно поставить в таз на мокрую губку или добавить в них вермикулит. «Кто-то делает фитили, опускает из бутылок с водой в горшок, потому что заливать цветы заранее нельзя», — пояснила специалистка.

Она добавила, что одну-две недели растения продержатся на фитиле и губке. Однако при отъезде на более длительный срок стоит попросить кого-нибудь из знакомых, чтобы поливали растения хотя бы один раз в неделю, подчеркнула собеседница издания.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» зоопсихолог и ветврач Оксана Ершова и Елена Фроленко назвали способы отучить кошку есть цветы.

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