Выигравшая «Ролан Гаррос» Андреева снялась с турнира в Берлине

Мирра Андреева снялась с турнира WTA-500 в Берлине для лучшей подготовки к матчам на траве

Выигравшая «Ролан Гаррос» — 2026 российская теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира WTA-500 в Берлине. Ее слова приводит пресс-служба соревнований в Х.

Решение Андреева объяснила тем, что ей необходимо отдохнуть. «Мы с командой решили взять больше времени на отдых, восстановление и подготовку к сезону на траве. Надеюсь вернуться в следующем году!» — сказала Андреева.

В дальнейшем спортсменка планирует принять участие на турнире в Бад-Хомбурге, который пройдет с 21 по 27 июня. Затем Андреева сыграет на Уимблдоне.

6 июня 19-летняя российская теннисистка одержала первую в карьере победу на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» она обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.