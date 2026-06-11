Алжирские Су-34 впервые показали на фото

Бомбардировщики Су-34Э ВВС Алжира впервые показали на фото

Фронтовые бомбардировщики Су-34 Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира впервые показали на фото. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал Fighterbomber.

На двух снимках видны экспортные Су-34Э в камуфляже, который отличается от раскраски самолетов для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Также бомбардировщик на фото получил опознавательный знак ВВС Алжира.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 приняли на вооружение ВВС России в 2014 году. Двухместный самолет стал развитием платформы Су-27. В ходе специальной военной операции Су-34 активно применяют бомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Ранее в июне стало известно, что Су-34 ВКС России начали оснащать подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч». Изделие позволяет обнаруживать наземные и корабельные радары, а также радиолокационные станции самолетов.