Biotherm разработал средства для «кожного фитнеса»

Компания-производитель косметики для ухода за кожей Biotherm разработала линейку средств Skin Fitness, которые усиливают эффект от тренировок. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 апреля.

Их формула содержит комплекс активных компонентов, обеспечивающих интенсивное увлажнение, очищение и восстановление кожи после занятий спортом.

В линейку вошли очищающая пена, увлажняющая сыворотка и эмульсия для упругости. Новинки уже поступили в продажу. Цены на них варьируются от 1283 до 4190 рублей.

Бренд Biotherm зарегистрирован Жанин Мариссаль (Jeanine Marissal) во Франции в 1952 году. Название марки складывается из слов Biology («биология») и Thermal («термальный»): первой инновацией бренда стало средство с формулой, в которую входил планктон из горных термальных источников местечка Молитг-ле-Бан (Molitg-Les-Bains) в Восточных Пиренеях. В настоящее время Biotherm входит в корпорацию L’Oreal.