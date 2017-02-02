Natura Siberica выпустила косметику с экстрактом чертополоха

Российская косметическая компания Natura Siberica выпустила линию Natura Siberica & Alladale из восьми средств для ухода за кожей и волосами, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы компании в четверг, 2 февраля.

Они содержат органические экстракты чертополоха, вереска, мирта и других растений из шотландского заповедника Alladale, который компания восстанавливает совместно с меценатом Полом Листером, а также растений, собранных в Сибири (можжевельника, кедра, диких сибирских ягод). Чертополох содержит витамины группы B, вереск — природные антиоксиданты флавоноиды, мирт — эфирные масла с антибактериальными свойствами.

В линию вошли восстанавливающие средства для волос (шампунь, бальзам и маска), гель, скраб и крем для тела, а также восстанавливающий крем для рук и успокаивающий крем для ног. Пять процентов стоимости продуктов линии будет перечислена в The European Nature Trust (TENT) — фонд, финансирующий проекты по сохранению уголков дикой природы в Европе.

Осенью 2016 года Natura Siberica выпустила косметическую серию Crazy Animals, названную так в честь мистических тотемных животных: «диворога», «рыбояка», «тигрюленя» и «шатун-совы».