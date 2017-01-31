Darphin предложил «вуаль» для защиты чувствительной кожи

Бренд Darphin пополнил коллекцию косметики для ухода за чувствительной кожей Intral. В ней появились два новых средства — очищающий мусс и защитная «вуаль», сообщил «Ленте.ру» представитель бренда во вторник, 31 января.

Очищающий мусс Intral Air Mousse Cleanser с экстрактами боярышника, ромашки, водорослей и кокоса удаляет загрязнения и макияж, выводит токсины из эпидермиса и смягчает кожу. Защитное средство-«вуаль» Intral Environmental Lightweight Shield SPF 50 нейтрализует негативное воздействие ультрафиолетовых лучей спектра А и В и может использоваться как основа под макияж.

Intral Environmental Lightweight Shield SPF 50 Фото: пресс-служба Darphin

Бренд Darphin основан в 1958 году в Париже французским физиотерапевтом Пьером Дарфаном, который открыл Институт Красоты и выпустил свою первую линию средства ухода за кожей. В настоящее время марка выпускает несколько линий косметики для ухода за кожей, в том числе антивозрастные средства, ароматические эликсиры и солнцезащитную коллекцию. Бренд принадлежит компании Estee Lauder. Осенью марка выпустила совместную коллекцию с французским брендом трафаретных обоев Antoinette Poisson.