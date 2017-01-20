Женщинам предложили увлажняющую дымку для волос

Марка System Professional представила новые средства по уходу за волосами. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Речь идет о линейке Hydrate с комплексом Formamoist, в состав средств входит глицерин, D-пантенол, а также глюкоза и фруктоза. По словам производителей, это придает волосам гладкость и упругость, а также защищает их от внешних воздействий и пересыхания.

В коллекцию средств вошел крем-кондиционер для увлажнения волос, маска, эмульсия с легкой структурой и дымка-спрей для ежедневного использования, которая облегчает расчесывание.

В конце 2016 года компания YSL обновила линейку косметических средств Black Opium. В числе новинок — сухое масло для тела и волос с нежирной текстурой.