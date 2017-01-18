Отращивавшая волосы 23 года шотландка постриглась налысо ради больных раком

Жительница шотландского города Абердин отрезала волосы длиной 140 сантиметров, чтобы собрать деньги для организации, финансирующей изучение раковых опухолей. Об этом сообщает BBC News.

Несколько друзей и родственников 56-летней Элейн Мейс (Elaine Mayes) умерли от рака. Она не стриглась с 1994 года, но пообещала, что укоротит волосы на один миллиметр за каждый фунт стерлингов, пожертвованный на борьбу с этой болезнью. В результате Мейс постриглась практически налысо, благодаря чему ей удалось собрать 2,4 тысячи фунтов стерлингов (около 175 тысяч рублей).

После стрижки женщина призналась, что очень довольна новой прической. По ее словам, у нее хватает головных уборов, чтобы голова не мерзла.

Собранные средства Мейс перевела организации Cancer Research UK, а из ее волос будут изготовлены парики для больных детей.

В 2015 году сообщалось, что китаянка за 35 лет отрастила косу длиной 2,52 метра, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.