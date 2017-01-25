La Roche-Posay предложила смывать тушь с ресниц мицеллярной водой

Дерматологическая лаборатория марки La Roche-Posay выпустила мицеллярную воду Ultra для трех типов кожи, которой можно пользоваться не только для очищения лица, но и для снятия макияжа с глаз, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 25 января.

Средство объединяет действие мицелл с успокаивающим эффектом термальной воды и глицерина и при использовании не повреждает липидный слой кожи лица. Ultra для чувствительной кожи содержит 1 процент глицерина, для чувствительной и склонной к аллергии кожи — пять процентов, а в средстве для жирной кожи к одному проценту глицерина добавлен цинк. Средство смывает тушь с ресниц, не содержит мыла, спирта, парабенов, красителей и отдушек.

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La Roche-Posay — французский косметический бренд. В состав его продуктов входит термальная вода из источников, расположенных в коммуне с одноименным названием в провинции Пуату-Шарант. Источники были официально признаны «общественно полезным объектом» в 1897 году, 1928 началось производство косметики на основе термальной воды. Марка La Roche-Posay основана в 1975 году, в настоящее время принадлежит корпорации L'Oreal.