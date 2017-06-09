Moroccanoil обошел запреты авиакомпаний

Бренд Moroccanoil выпустил средства для ухода за волосами, которые не подпадают под установленные авиаперевозчиками запретительные правила перевозки жидкостей в ручной клади. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в пятницу, 9 июня.

В компактной travel-упаковке объемом до 75 миллилитров предлагаются средства для разных типов волос. В один набор в несессере фирменного бирюзового цвета входят шампунь и кондиционер для придания объема, увлажнения, разглаживания или восстановления волос, а также увлажняющая маска и флакон бестселлера бренда — масла для ухода за волосами Moroccanoil Treatment. Также в новом ассортименте марки имеется travel-набор для придания волосам текстуры, включающий мини-спреи лака для волос, текстурирующего спрея и сухого шампуня.

Moroccanoil — бренд-производитель средств по уходу за волосами, основанный израильской предпринимательницей Кармен Таль. Отличительная черта продукции марки — ее основной ингредиент, аргановое масло, входящее в состав практически всех средств.

