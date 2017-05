Корейцы предложили женщинам маски-антидепрессанты

Фото: I’m Sorry For My Skin

Корейская марка I’m Sorry For My Skin представила новые косметические продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Речь идет о двух масках. Одна их них нужна после принятия солнечных ванн: она успокаивает и увлажняет кожу. Второй продукт — маска-антидепрессант. По словам представителей марки, она «позволит выглядеть на все 100 даже после бессонных ночей».

Маски успокаивают и увлажняют кожу, а эффект держится до 120 часов. В состав входят касторовое масло, экстракт пиона древовидного, а также экстракт ромашки и центеллы.

В начале апреля I’m Sorry For My Skin выпустила средства для ухода за кожей с глиной. Одна из масок — Green — кроме натуральной глины, содержит бентонит, аминокислоты и экстракт водяного кресса. В состав тканевой маски с черной глиной (Black) входит экстракт стебля спаржи и кипрея Флейшера, а также вулканическая зола.