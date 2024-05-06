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05:13, 6 мая 2024Забота о себе

Россиянам рассказали об опасности чрезмерного использования кондиционера в офисе

Врач Миронова: бактерии в кондиционере могут привести к вспышке легионеллеза

Фото: Unsplash

Использование кондиционеров в помещении может быть опасным для здоровья. Об этом рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач напомнила, что, в первую очередь, кондиционер сушит воздух — это может привести к целому ряду симптомов и проблем.

«Потоки сухого воздуха влияют на состояние кожи: может появиться сухость, зуд и даже высыпания у пациентов с хроническими дерматозами», — рассказала Миронова.

Также, по словам терапевта, нужно помнить о том, что существуют воздушные фильтры кондиционера. Если их недостаточно обработать — в них могут появиться различные бактерии и инфекционные агенты. Самый распространенный вариант — бактерия легионелла, отметила она.

Ранее врач-физиолог Александр Созыкин рассказал, что одноразовые чайные пакетики могут содержать частицы микропластика, которые постепенно накапливаются в организме, вызывая различные заболевания, в том числе рак.

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      Юлия Мискевич
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