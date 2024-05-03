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18:30, 3 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде чая в пакетиках

Физиолог Созыкин: чай в пирамидках содержит вызывающий рак микропластик

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Одноразовые чайные пакетики могут содержать частицы микропластика, которые постепенно накапливаются в организме, вызывая различные заболевания, в том числе рак. Об этом предупредил врач-физиолог Александр Созыкин в беседе с изданием «Доктор Питер».

Специалист отметил, что пакетики с содержанием микропластика, как правило, имеют форму пирамидки. Такая упаковка, говорит врач, прочнее и презентабельнее, чем обычные бумажные пакетики. Тем не менее, по словам Созыкина, заваривать их не рекомендуется, так как при нагревании пластик распадается на миллиарды искусственных наночастиц, которые вместе с напитком попадают в организм.

Одна-две чашки подобного чая заметного вреда здоровью не принесут. Однако при регулярном употреблении микропластик накапливается в органах и системах нашего тела

Александр Созыкинфизиолог
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Созыкин уточнил, что в первую очередь поражается кровь, почки и печень. По словам специалиста, постепенно это может привести к развитию онкологических заболеваний. Чтобы минимизировать вред, он посоветовал выработать привычку заваривать листовой или гранулированный чай и по возможности избегать употребления чая из одноразовых пакетиков.

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      Екатерина Улитина
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