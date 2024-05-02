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17:29, 2 мая 2024Забота о себе

Названы самые вредные для детей блюда

Терапевт Чиркова: худшей едой для детей являются бургеры, сосиски и колбасы

Фото: Xiao daCunha / Unsplash

Продукты, содержащие много трансжиров, усилителей вкуса и эмульгаторов, являются худшей едой для детей, рассказала терапевт Ольга Чиркова. Самые вредные для детей блюда она назвала в беседе с NEWS.ru.

Вредными для детей Чиркова считает бургеры, сосиски, колбасы и различные полуфабрикаты. В них, указала терапевт, мало полезных веществ, зато в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры, которые нарушают работу гормональной, ферментативной и многих других систем организма. «Есть данные и о канцерогенном действии трансжиров», — отметила Чиркова.

Кроме того, напомнила она, для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Самыми опасными сладкими продуктами для детей врач назвала сладкую газировку. «Чтобы не подвергать желудочно-кишечный тракт детей излишней нагрузке, следует избегать жирного, жареного, копченого, острого», — резюмировала она.

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      Александра Лисица
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