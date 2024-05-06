Сим Мин: действия Британии на Украине приведут Европу к бедствиям войны

Великобритания своими действиями вынуждает Украину мобилизовать всех без исключения, что может привести Европу к бедствиям войны. Об этом написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.

По его словам, Великобритания накачала Украину оружием, а в 2023 году первой передала Киеву дальнобойные ракеты, тем самым «обнаружила враждебность в отношении России».

«Тем более на этот раз Кэмерон откровенно разрешил использовать свои вооружения в атаке на территорию России. Это показывает, что Великобритания бешено пытается подстрекать власти Зеленского к безрассудной атаке на глубину территории России, чтобы справиться с дальше ухудшающейся обстановкой в поле боя Украины. Европейская поговорка гласит: язык человека может убить больше людей, чем меч», — написал Сим Мин.

Ранее обозреватель заявил, что военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя, ведь ВС РФ превратят британское оружие в «горящий металлолом».