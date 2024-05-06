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05:44, 6 мая 2024Интернет и СМИ

В КНДР предрекли Европе бедствия войны из-за действий Британии

Сим Мин: действия Британии на Украине приведут Европу к бедствиям войны

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Великобритания своими действиями вынуждает Украину мобилизовать всех без исключения, что может привести Европу к бедствиям войны. Об этом написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.

По его словам, Великобритания накачала Украину оружием, а в 2023 году первой передала Киеву дальнобойные ракеты, тем самым «обнаружила враждебность в отношении России».

«Тем более на этот раз Кэмерон откровенно разрешил использовать свои вооружения в атаке на территорию России. Это показывает, что Великобритания бешено пытается подстрекать власти Зеленского к безрассудной атаке на глубину территории России, чтобы справиться с дальше ухудшающейся обстановкой в поле боя Украины. Европейская поговорка гласит: язык человека может убить больше людей, чем меч», — написал Сим Мин.

Ранее обозреватель заявил, что военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя, ведь ВС РФ превратят британское оружие в «горящий металлолом».

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      Евгений Силаев
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