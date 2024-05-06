На Западе рассказали о поддержке пропалестинских протестующих в США

Politico: пропалестинских протестующих в США поддерживают спонсоры Байдена

Некоторые группы, которые организуют пропалестинские демонстрации в Соединенных Штатах, получают финансовую поддержку со стороны крупнейших спонсоров президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственный анализ.

«Байдена в течение нескольких месяцев преследовали пропалестинские протестующие, называвшие его "геноцидным Джо", но некоторые из групп, стоящих за демонстрациями, получают поддержку от филантропов, добивающихся его переизбрания», — сказано в статье.

Так, как утверждают журналисты, в этом списке есть несколько знаменитых на весь мир имен: Билл Гейтс, Джордж Сорос и Дэвид Рокфеллер-младший.

Один из инициаторов протестов в Колумбийском университете и других вузах — это организации Jewish Voice for Peace (JVP, «Еврейский голос за мир») и IfNotNow, указано в материале. Их поддерживает фонд Tides, который получает финансирование от Джорджа Сороса и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В свою очередь, Рокфеллер в 2022 году передал фонду Tides 300 тысяч долларов. Ссылаясь на налоговые декларации, газета пишет, что Tides за последние пять лет выделил около 500 тысяч долларов JVP, которая называет себя антисионистской.

Ранее Джо Байден заявил, что пропалестинские демонстрации в американских университетах не изменят политику Белого дома в отношении ближневосточного региона.

По его словам, в Штатах нет места антисемитизму, исламофобии и другим формам дискриминации.

За последние десять дней не менее 900 человек были задержаны на пропалестинских демонстрациях в университетах США. Как пишут СМИ, это самая масштабная реакция полиции на активность в кампусах за последние годы.