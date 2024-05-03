Байден прокомментировал пропалестинские демонстрации в университетах США

Байден: протесты студентов не изменят политику Белого дома в отношении Израиля

Президент США Джо Байден заявил, что пропалестинские демонстрации в американских университетах не изменят политику Белого дома в отношении ближневосточного региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В США мы защищаем и уважаем их право выражать мнения, но это не означает вседозволенность. Это необходимо делать без насилия, без разрушений, без ненависти и в рамках закона», — сказал политик.

По словам американского лидера, в Соединенных Штатах нет места антисемитизму, исламофобии и другим формам дискриминации.

За последние десять дней не менее 900 человек были задержаны на пропалестинских демонстрациях в университетах США. Как отмечала The Washington Post, это самая масштабная реакция полиции на активность в кампусах за последние годы. Демонстрации проходили сразу во многих штатах, включая Нью-Йорк, Техас и Калифорнию.