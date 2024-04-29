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13:28, 29 апреля 2024Мир

В университетах США задержали 900 участников пропалестинских демонстраций

WP: на пропалестинских протестах в университетах США задержаны более 900 человек
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Vincent Ricci / Globallookpress.com

Не менее 900 человек были задержаны на пропалестинских демонстрациях в университетах США за последние десять дней. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Это самая масштабная реакция полиции на активность в кампусах за последние годы», — отмечают в издании. Демонстрации проходят сразу во многих штатах, включая Нью-Йорк, Техас и Калифорнию.

Протесты в американских университетах с требованиями прекратить поддержку Израиля со стороны США еще больше обострились после принятия Конгрессом пакета о помощи Тель-Авиву. Также поводом к беспорядкам в разных кампуса стали задержании более ста демонстрантов в Колумбийском университете.

Власти США допускают возможность для студентов высказывать свое мнение о войне Израиля и ХАМАС публично, но настаивают на мирном характере выступлений. При этом спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал студентов «вернуться в класс и прекратить заниматься ерундой».

Ранее в Соединенных Штатах рассказали о задержании на пропалестинских протестах кандидата от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн. Она участвовала в демонстрации в Университете Вашингтона в Сент-Луисе.

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      Дмитрий Попов
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