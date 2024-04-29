В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Стайн

На пропалестинской акции протеста в Университете Вашингтона в Сент-Луисе была задержана кандидат от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн. Информация об этом была опубликована на странице политика в социальной сети X.

Руководитель избирательной кампании Джейсон Колл сообщил, что в ходе акции также были задержаны около ста человек. Разбившие палаточный лагерь требовали, чтобы университет остановил участие в акционерном капитале компании Boeing, «которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе», указал Колл. Он подчеркнул, что избирательный штаб Стайн поддерживает требования протестующих.

Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника на должности и кандидата в борьбе за президентское кресло в 2024 году Дональда Трампа главной угрозой американской свободе и демократии. По его мнению, Трамп — это тот человек, который «любит свою родину только когда побеждает».