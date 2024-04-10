Байден назвал Трампа главной угрозой американской демократии

Univision: Байден назвал Трампа главной угрозой свободе и демократии в США

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника на должности и кандидата в борьбе за президентское кресло в 2024 году Дональда Трампа главной угрозой американской свободе и демократии. С таким заявлением Байден выступил в интервью телеканалу Univision.

«Дональд Трамп использует в своей речи такие фразы, как "мы собираемся уничтожить конституцию". Он станет диктатором в первый же день», — сказал хозяин Белого дома, добавив, что Трамп — это тот человек, который «любит свою родину только когда побеждает».

«Вы только подумайте, какие вещи он говорит! Посмотрите, как он рассуждает о нацменьшинствах», — подчеркнул Байден.

Ранее Трамп заявил, что свобода в США находится под угрозой из-за некомпетентности Байдена. Бывший американский лидер назвал действующего президента «серьезной угрозой демократии».