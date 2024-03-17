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02:07, 17 марта 2024Мир

Трамп назвал Байдена угрозой для США

Трамп заявил, что некомпетентность Байдена угрожает демократии в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jay Paul / Reuters

Демократия в США находится под угрозой из-за некомпетентности президента США Джо Байдена, заявил экс-глава США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал Байдена «серьезной угрозой демократии». По мнению Трампа, основная причина этого — некомпетентность политика. «Кроме того, он использует министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки». Он подчеркнул, что собирает на своих выступлениях тысячи своих сторонников в то время, как на выступлениях хозяина Белого дома почти нет посетителей.

Также он обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах.

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      Марина Совина
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