Трамп назвал Байдена угрозой для США

Трамп заявил, что некомпетентность Байдена угрожает демократии в США

Демократия в США находится под угрозой из-за некомпетентности президента США Джо Байдена, заявил экс-глава США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Он назвал Байдена «серьезной угрозой демократии». По мнению Трампа, основная причина этого — некомпетентность политика. «Кроме того, он использует министерство юстиции и ФБР в борьбе против своего политического оппонента, то есть меня», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки». Он подчеркнул, что собирает на своих выступлениях тысячи своих сторонников в то время, как на выступлениях хозяина Белого дома почти нет посетителей.

Также он обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах.