Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

Трамп: Байден стал худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки». Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что собирает на своих выступлениях тысячи своих сторонников в то время, как на выступлениях хозяина Белого дома почти нет посетителей.

Ранее Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. Он назвал действия нынешнего американского президента величайшей угрозой демократии в истории США и призвал немедленно прекратить «нелепые и разрушающие демократию» судебные преследования.