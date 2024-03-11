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04:28, 11 марта 2024Мир

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

Трамп: Байден стал худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки». Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что собирает на своих выступлениях тысячи своих сторонников в то время, как на выступлениях хозяина Белого дома почти нет посетителей.

Ранее Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах. Он назвал действия нынешнего американского президента величайшей угрозой демократии в истории США и призвал немедленно прекратить «нелепые и разрушающие демократию» судебные преследования.

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      Марина Совина
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