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05:40, 6 мая 2024Бывший СССР

В Белоруссии выразили опасения насчет контингента НАТО в Сувалкском коридоре

МИД Белоруссии: НАТО может оставить контингент в Сувалкском коридоре
СюжетУчения НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Минске не исключают, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре, может остаться в этом месте на постоянной основе. Такие опасения выразил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, пишет РИА Новости.

В апреле в Литве стартовали военные учения совместно с Польшей и военными из США и Португалии по отработке обороны Сувалкского коридора. Как указывалось, «Сувалкский коридор» — это участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши. Он располагается между Белоруссией и Калининградской областью, его длина составляет около 100 километров.

«Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу», — отметил Алейник.

Он также сослался на заявление одного из американских генералов о том, что часть военных, которая была временно размещена в Литве, остается там на бессрочной основе. По словам Алейника, это прямое подтверждение того, что, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Литвы и Польши подготовили секретный план обороны Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью.

Кроме того, ранее немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ назвало Сувалкский коридор наиболее вероятным местом столкновения в случае полномасштабного военного конфликта России и НАТО. Согласно сценарию ведомства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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