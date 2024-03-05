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13:17, 5 марта 2024Бывший СССР

В Литве заявили о секретном плане обороны Сувалкского коридора

Советник президента Литвы Будрис заявил о плане обороны Сувалкского коридора

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Литвы и Польши подготовили секретный план обороны Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью. Об этом заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис, сообщает «Sputnik Литва» Telegram-канале.

Будрис сообщил, что литовские и польские военные подготовили в 2022 году так называемый «Оршанский план». Документ включает в себя планы по реагированию на угрозы в районе Сувалкского коридора и пограничному взаимодействию стран.

«Если бы поляки нас не защищали, как бы мы защитили Сувалкский коридор, тогда бы мы погрузились в детали», — заявил чиновник. По его словам, вопрос обороны этой территории находится и в текущей повестке дня литовских военных. Советник добавил, что нет никаких юридических ограничений по реализации планов.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны Германии назвало Сувалкский коридор наиболее вероятным местом столкновения в случае полномасштабного военного конфликта России и НАТО. Согласно сценарию ведомства, конфликт может начаться летом 2025 года.

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      Юрий Леонов
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