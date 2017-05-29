Создан защищающий от старения крем на основе биотехнологий

Косметический бренд Biotherm выпустил крем Blue Therapy Multi-Defender SPF 25, содержащий экстракты красных водорослей и термального планктона. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Новинка защищает от УФ-лучей и негативного влияния окружающей среды с помощью разработанного компанией комплекса широкого действия Broad Outdoor Defense Complex, тем самым замедляя процесс старения кожи, увеличивая ее упругость, уменьшая пигментные пятна и разглаживая морщины. Экстракт красных водорослей Furcellaria Lumbricalis уменьшает воспаление и предотвращает обезвоживание кожи, термальный планктон ускоряет регенерацию клеток эпидермиса.

Средство обладает текстурой мусса и подходит для ежедневного использования.

Бренд Biotherm зарегистрирован Жанин Мариссаль (Jeanine Marissal) во Франции в 1952 году. Название марки складывается из слов Biology («биология») и Thermal («термальный»): первой инновацией бренда стало средство с формулой, в которую входил планктон из горных термальных источников местечка Молитг-ле-Бан (Molitg-Les-Bains) в Восточных Пиренеях. В настоящее время Biotherm входит в корпорацию L’Oreal.